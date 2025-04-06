Однак більшість зі стародавніх професій припинила своє існування у сучасному світі. Втім, родові імена, які вказують на них, ще досі можна почути в Україні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на дослідження фахівців Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

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Добірка прізвищ, утворених від зниклих професій

Бердник – це прізвище давали майстрам, які виготовляли берда для ткацького верстата. Наразі відомо про 1831 носія цього родового імені.

Проскурник – власниками такого прізвища були пекарі, які випікали проскури, церковний хліб. В Україні налічується лише 70 представників цього родового імені.

Буртал – це прізвище перекладається з польської мови як "ворожбит" та означає людину, яка вміла пророкувати майбутнє. Власників цього родового імені не залишилося в Україні.

Римар і Лимар – такими прізвищами могли похизуватися майстри, які виготовляли кінську упряж. 3490 українців мають це родове ім'я.

Чамарник – це прізвище давали кравцям, які шили верхній чоловічий одяг. Лише 41 українець є власником такого родового імені.

Сніцар і Шніцар – у давнину такі прізвища мали лише різьбярі по дереву. Наразі відомо про 1003 носіїв цього родового імені.

Золотар і Золотаренко – цими прізвищами володіли лише ювеліри. В Україні живуть 1215 людей, які мають такі родові імена.

Скоморох – його власниками були мандрівні артисти, музиканти, співаки або жартівники. Наразі відомо про 320 українців, які мають таке прізвище.

Мірошник і Мірошниченко – це прізвище походить від слова "мірка". Саме міркою у давнину брали плату за зерно. В Україні це родове ім'я можна часто почути, адже налічується понад 12 000 його носіїв.

Шевчик, Мулярчик, Кравчик і Ковальчук – такі прізвища давали учням або синам майстрів відповідних професій. Найпопулярнішим з цих родових імен вважається Ковальчук, адже відомо про понад 70 000 його власників.

Міняйло – ним могли похизуватися мандрівні торговці. В Україні мешкають 3057 представників цього прізвища.

Прасоль – власниками такого родового імені ставали продавці риби та солі. Це рідкісне прізвище належить лише 6 українцям.

Стародавні українські прізвища / Фото Freepik

Які ще прізвища походять від давніх професій

Давня професія кожум'яки, який обробляв шкіру, трансформувалася у відповідне прізвище Кожем'як. Це родове ім'я не є дуже поширеним в Україні, адже відомо лише про 55 його носіїв. А близьке за значенням слово "гарбар" стало основою для прізвища Гарбар, яке наразі мають 2648 українців.

Походження родових імен Пекар, Пекарчук, Пекарський є, мабуть, найбільш очевидним. Вони утворені від професії пекаря, що випікав хліб. Ці прізвища наразі мають понад 1000 громадян.