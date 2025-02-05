6 украинских фамилий, образованных от названий населенных пунктов: проверьте свою в списке

В Украине можно услышать довольно много фамилий, которые указывают на место жительства человека. Нередко такие родовые имена могли означать то, что человек переехал из другого края.

Эти фамилии обычно формировались от названий населенных пунктов. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько

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Подборка фамилий, образованных от названий населенных пунктов

Коломиец

Эта фамилия образована от названия города Коломыя, что на Ивано-Франковщине. Такое родовое имя занимает 58 место среди самых распространенных в Украине. Его владельцами являются 25 164 человека, которые преимущественно проживают в Киеве, Харькове и Виннице. Фамилия Коломиец упоминается среди представителей старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.

Черкас

Наши предки сформировали эту фамилию от названия города Черкассы. Родовое имя считается менее распространенным, чем предыдущее, ведь известно лишь о 3174 его носителях. Больше всего владельцев фамилии Черкасс проживает в Киеве. Это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Прилуцкий

В древности эта фамилия образовалась от названия города Прилуки, что на Черниговщине. Такое родовое имя можно часто услышать среди жителей Киева и Харькова. Сейчас известно о 1147 его носителях. Эта фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Кобыляцкий

Эта фамилия происходит от названия села Кобеляки, которое расположено на Полтавщине. Родовое имя можно назвать редким, ведь известно лишь о 444 его носителях. Владельцы этой фамилии преимущественно проживают в Днепре. Эта фамилия упоминается среди старшин Гетманщины и репрессированных.

Кияниченко

Наши предки образовали эту фамилию от названия столицы Украины – города Киева. Такое родовое имя можно редко услышать, поскольку только 77 человек его имеют. Преимущественно они живут в Киеве. Эта фамилия упоминается в казацких реестрах за 1649 год.

Каменский

Эта фамилия сформировалась он названия города Каменка, что в Черкасской области. Родовое имя также нельзя назвать популярным среди украинцев, ведь его владельцами являются лишь 97 человек. Больше всего их живет во Львове и Черкассах. Что интересно, эта фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Какие фамилии образованы от женских имен

Многие украинцы могут похвастаться фамилиями, образованными от имени Галина, имеющего древнегреческие корни и означающего "покой". Среди таких вариантов: Галенко, Гальчук, Галкевич, Галюк, Галинец и Галич.

Кроме этого, нередко в Украине можно услышать фамилии, которые происходят от имени Ярина, что трактуется как "солнечная" и "светлая". К ним относятся: Яренко, Яринчук, Ярич, Яринюк, Яринский и тому подобное.

К тому же фамилии, образованные от имени Варвара, что имеет древнегреческое происхождение и означает "иностранка" или "варварка", достаточно популярны среди украинцев. Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, и Варварецкий – распространенные родовые имена, поэтому их представители живут во всех областях Украины.