Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака: у кого сегодня будет сложный разговор
- Этот гороскоп на 1 августа предлагает астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, раскрывая, какие события и эмоции могут ожидать каждого в этот день.
- Особое внимание привлекают неожиданные подарки и возможность сложных разговоров, которые могут существенно повлиять на отношения и личное развитие.
Вот и начинается последний месяц лета, который для многих подготовил неожиданные подарки – как приятные, так и не очень. Первый день августа будет активным и интересным для каждого из знаков зодиака.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Детальный прогноз от астрологов читайте далее на LifeStyle 24.
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Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 августа для Овнов
Для Овнов август начнется с приятных событий. Уже сегодня вы поймете, что любимый человек, которого вы так долго искали, совсем рядом. Доверьтесь своему сердцу и не бойтесь действовать.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 августа для Тельцов
Тельцам советуют не сравнивать себя с кем-то другим, потому что это не только плохо влияет на вашу самооценку, но и может стать препятствием к развитию.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 августа для Близнецов
Август начнется для Близнецов с ревности. Важно то, что родные не будут давать причин для непонятных эмоций, однако вы будете пылать от чувства ревности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 августа для Раков
1 августа для Раков станет удачным днем для начала отношений. Вы не только познакомитесь с человеком, который впоследствии займет значительное место в вашей жизни, но и почувствуете влюбленность.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 1 августа для Львов
Окружение Львов сегодня будет прибегать к манипуляциям. Вам придется отстаивать собственные границы, ведь другие захотят переложить на вас свои потребности.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 сентября для Дев
Сегодня вас ждет сложный и откровенный разговор с партнером. Он нужен для того, чтобы понять потребности друг друга. После этого ваши романтические отношения выйдут на новый уровень.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 августа для Весов
Весы сегодня получат ответ на вопрос, который их давно интересует. Главное, воспользуйтесь шансом и выясните все то, что вас беспокоит.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 августа для Скорпионов
Астрологи прогнозируют, что у Скорпионов сегодня есть все шансы для осуществления мечты. Эта сложная неделя завершится для вас приятным сюрпризом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 августа для Стрельцов
Стрельцам уже давно необходим отдых, поэтому сегодня вам советуют взять дополнительный выходной, провести его в покое и тишине. Уделите время себе, без гаджетов и просмотра новостей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 августа для Козерогов
Козероги в эту пятницу будут агрессивными. Ваше настроение будет влиять на окружающих, поэтому старайтесь контролировать свои эмоции и хорошо думайте, что говорите.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 августа для Водолеев
Если сегодня вы планировали принять важное решение, то стоит перенести это на другой день.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 августа для Рыб
Рыбы будут слишком эмоциональны, что может негативно повлиять на отношения с окружающими. Воздержитесь от лишних высказываний, чтобы потом не просить прощения.