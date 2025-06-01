Близнецы, Дева и Водолей, в июне почувствуете, что ночь для вас превратилась в раунд для размышлений, а не на время для отдыха, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В голове Близнецов будет царить шторм из мыслей, планов, сомнений и вдохновения. Но как отдохнуть, когда мозг не может найти себе покоя? Астрологи рекомендуют проводить специальные ритуалы перед сном или попробовать сделать цифровой детокс перед сном.

Гороскоп для Близнецов

Дева

В июне Дев будет преследовать мысль, все ли они успели. Перфекционизм + эмоциональное напряжение = нарушение сна. Стоит понимать, что в этом случае поможет не идеальный день, а его спокойное завершение – теплая ванна, список "достижений" за день и чай с ромашкой.

Гороскоп для Дев

Водолей

Водолеи будут чувствовать будто что-то вот-вот произойдет, но не будут знать что. Такая энергия тревожного предчувствия может лишить сна. Чтобы облегчить свое состояние, можно попробовать записать все тревоги на бумаге, а мозг получит возможность отдохнуть.

Гороскоп для Водолеев

Но это еще далеко не все, что ждет знаки зодиака в июне. Астрологи подготовили более подробный гороскоп.