Близнецы и Скорпион, чтобы улучшить ситуацию, больше прислушивайтесь к людям и лучше контролируйте свою эмоциональность, пишет Lifestyle24.

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Близнецы

Есть несколько пунктов, которые раздражают других людей в характере и поведении Близнецов.

Они много говорят и быстро могут менять свое мнение;

Часто забывают об обещаниях и не выполняют их;

Некоторые из окружения могут считать их поверхностными и непостоянными.

На самом деле Близнецов можно назвать профессиональными ораторами, однако их изменчивость и непоследовательность может стать фактором для раздражения у тех, кто предпочитает стабильность.

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Скорпион

У этого знака зодиака также есть несколько пунктов, которые негативно влияют на коммуникацию с другими людьми.

Скорпионы слишком прямолинейны и ревнивы;

Они отдают предпочтение контролю над другими;

Придирчивый взгляд часто вызывает определенный дискомфорт у собеседников.

Астрологи говорят, что Скорпионы могут быть очень эмоциональными и злопамятными, а привычка раскрывать чужие секреты не всегда нравится окружающим.

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