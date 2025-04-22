Телец, Стрелец и Козерог, звезды будут способствовать профессиональному росту, поэтому стоит воспользоваться этими возможностями для достижения новых вершин, пишет LifeStyle24.

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Телец

Уже вскоре Вселенная откроет перед Тельцами новые возможности, особенно в сфере бизнеса, менеджмента и стартапов. Они смогут смело брать инициативу в свои руки и двигаться вперед с уверенностью, которая не останется незамеченной.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Вскоре труд Стрельцов и их внимание к деталям будут соответственно вознаграждены. Успех в карьере станет настолько неожиданным, что сперва будет трудно прийти в себя от такого счастья.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Козероги – один из самых амбициозных и целеустремленных знаков зодиака. Их настойчивость и дисциплина наконец-то окупятся. На этой неделе их ожидают прорывы в карьере, финансовая стабильность и баланс в жизни. Поскольку Козероги заложили основу успеха – теперь пришло время пожинать плоды.

Гороскоп для Козерогов

Для двух знаков зодиака май должен стать временем отпуска. Чтобы получить новый заряд энергии, стоит уделить внимание отдыху.