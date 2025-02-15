Овен, Близнецы и Стрелец, звезды советуют вам быть осторожными в следующие несколько дней, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны часто бывают импульсивными. Вскоре им может захотеться рискнуть, не взвесив все "за" и "против". Дайте себе время на размышления, прежде чем действовать. Особенно осторожными следует быть в финансовых вопросах и карьерных решениях.

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Близнецы

Близнецы часто меняют свое мнение и подвержены влиянию собственных эмоций. Уже совсем скоро произойдут ситуации, где поспешные слова или решения могут вызвать недоразумения с близкими или коллегами. Постарайтесь посвятить время важным рабочим сделкам.

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Стрелец

Оптимизм и любовь к приключениям могут сыграть злую шутку со Стрельцами. Существует риск необдуманных решений в путешествиях, инвестициях или романтических отношениях. Сперва убедитесь, что вы все просчитали, а потом действуйте.

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