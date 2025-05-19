Скорпион и Рыбы, трудности – это не конец, а сигнал, что что-то надо изменить или пересмотреть. Серые облака скоро разойдутся, поэтому поспешите сделать правильные выводы, пишет LifeStyle24.

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Скорпион

Всем известно, что Скорпионы – ярые перфекционисты, которые не терпят несправедливости и недооценки. Определенные рабочие ситуации уже на этой неделе могут выбить их из колеи: не соблюдение обещаний, срыв важного проекта или критика других станут болезненным ударом. Астрологи рекомендуют сосредоточить внимание на долгосрочной цели и не позволять словам других людей влиять на настроение и продуктивность в работе.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Если на работе что-то пойдет не так, то Рыбы примут это близко к сердцу. Уже на этой неделе существует риск разочарований, непонятности или потери веры в собственные возможности. Может даже показаться, что другие вас не слышат и не ценят. Лучшая тактика в такой ситуации – дать себе немного покоя и не принимать важных решений.

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