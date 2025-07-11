Рак, Дева и Козерог, такой период активности – отличный шанс реализовать амбициозные планы, наверстать упущенное или просто почувствовать уверенность в себе через дело, которое приносит удовольствие, пишет LifeStyle24.

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Рак

Неожиданно, но именно Раки почувствуют тягу к самореализации через дела. После периода эмоциональной турбулентности они будут стремиться к стабильности, которую удастся найти именно в работе. Многим представителям захочется работать для будущего, для семьи, или просто, чтобы не зацикливаться над личным.

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Дева

Девы – прирожденные трудоголики, но сейчас их внутренний моторчик запустится на новую мощность. Они захотят навести порядок во всем: в задачах, дедлайнах, финансах и даже в голове. Аналитический ум будет работать четко, как часы, так что это идеальное время для проектов, требующих концентрации.

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Козерог

Хотя этот знак и нуждается в отпуске, но в ближайшее время его накроет волна амбиций. Козероги захотят показать результат, выйти на новый уровень или доказать кому-то свою профпригодность. Это хороший момент для пересмотра целей, смены карьерного вектора или запуска нового этапа в работе.

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