Овен, Лев и Рыбы, верьте в судьбу, но не сидите сложа руки, пишет LifeStyle24.

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Овен

В этом году 14 февраля для Овнов будет наполнено магнетизмом. Этот день может подарить внезапное и яркое знакомство, которое никогда не сотрется из воспоминаний. Астрологи говорят, что такая встреча случится в кафе, на вечеринке или поступит запрос на сообщение в соцсетях. Не стесняйтесь проявлять инициативу, если хотите быть счастливыми.

Гороскоп для Овнов

Лев

День святого Валентина у Львов будет полон романтики. Астрологи прогнозируют знакомство с интересным человеком, который станет идеальным партнером. Не сидите дома, а соглашайтесь на приглашения, ходите на свидания и не отказывайтесь от спонтанных встреч. Слушайте не только логику, но и свое сердце – настоящая любовь часто приходит неожиданно.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Вселенная решила исполнить желание Рыб 14 февраля. Этот знак зодиака имеет все шансы встретить кого-то особенного, кто принесет в их жизнь настоящую сказку. Интересно, что этим особым человеком может оказаться человек, который уже давно рядом. Поэтому Рыбам не следует отталкивать людей, которые хотят подарить им нечто большее, чем дружбу.

Гороскоп для Рыб