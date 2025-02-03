Скорпион и Водолеи, не игнорируйте сигналы и анализируйте, стоит ли повторно впускать людей из прошлого в свою жизнь, пишет LifeStyle24.

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Скорпион

Бывшие партнеры или друзья в этом месяце могут постучать в дверь Скорпионов. Астрологи предостерегают, что это может быть как приятное восстановление отношений, так и история, когда старые обиды проснутся с новой силой. Такие события стоит ожидать ближе к середине месяца, ведь тогда ретроградное влияние заставит пересмотреть прошлое. Если чувствуете, что не хотите возвращаться туда, откуда так долго пытались выбраться, то лучше не делайте никаких шагов навстречу.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Февраль для Водолеев станет периодом, когда давние знакомые или бывшие возлюбленные неожиданно напомнят о себе. Это может случиться из-за случайных встреч, сообщения или внезапной профессиональной связи в новых проектах. Лучше не принимать поспешных решений и не давать второй шанс тем, кто раньше подвел. Научитесь ценить себя.

Гороскоп для Водолеев