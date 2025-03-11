Тельцам сегодня не позавидуют: гороскоп на 11 марта

Новая неделя только началась, а звезды уже подготовили немало интересного. В ближайшее время надо обратить внимание на свои поступки, ведь совсем скоро некоторые почувствуют кармический ответ.

Не медлите с обещаниями, которые уже длительное время ожидают своего исполнения, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 марта для Овнов

Астрологи рекомендуют Овнам провести вторую половину дня дома. Ваша семья нуждается во внимании и заботе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 марта для Тельцов

Тельцам не будут завидовать по тому поводу, что у них в течение дня будут сильные перепады настроения. Это повлияет на эффективность работы, поэтому за новые задачи лучше не браться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 марта для Близнецов

Не отказывайте себе в маленьких радостях. Однако не пересекайте разрешенную финансовую границу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 марта для Раков

Ракам будет трудно даваться общение с коллегами. Лучше избегать разговоров о незавершенных проектах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 11 марта для Львов

Львам можно не волноваться, ведь неприятных сюрпризов точно не будет. Сегодня пойдут на пользу физические нагрузки и положительные эмоции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 11 марта для Дев

Если уже длительное время прилагаете к чему-то усилия, а оно не удается, то стоит отступиться. Астрологи убеждены, что еще не пришло время для реализации этого дела.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 марта для Весов

Сегодня было бы хорошо изменить свой образ жизни. Оставьте вредные привычки в прошлом, а с сегодняшнего дня поищите для себя что-то такое, что сможет с пользой заменить упомянутый отказ.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 марта для Скорпионов

Скорпионам рекомендуется воздержаться от новых знакомств. Особенно это касается общения в соцсетях. В противном случае, есть вероятность того, что станете жертвой обмана.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 марта для Стрельцов

Не тратьте впустую драгоценное время. Лучше займитесь решением тех дел, которые для вас являются сложными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 марта для Козерогов

Не доверяйте людям, которые появились в вашей жизни недавно. Так будете иметь возможность защититься от недоброжелателей и завистников.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 марта для Водолеев

Если не уверены в своих силах, то сделайте паузу. Никто не требует срочных решений, поэтому имеете достаточно времени для размышлений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 марта для Рыб

Утром Рыбы встретятся с человеком, который может помочь в важных вопросах. Не упустите возможности обсудить все, что больше всего волнует.

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