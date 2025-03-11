Тельцам сегодня не позавидуют: гороскоп на 11 марта
Новая неделя только началась, а звезды уже подготовили немало интересного. В ближайшее время надо обратить внимание на свои поступки, ведь совсем скоро некоторые почувствуют кармический ответ.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Не медлите с обещаниями, которые уже длительное время ожидают своего исполнения, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 марта для Овнов
Астрологи рекомендуют Овнам провести вторую половину дня дома. Ваша семья нуждается во внимании и заботе.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 марта для Тельцов
Тельцам не будут завидовать по тому поводу, что у них в течение дня будут сильные перепады настроения. Это повлияет на эффективность работы, поэтому за новые задачи лучше не браться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 марта для Близнецов
Не отказывайте себе в маленьких радостях. Однако не пересекайте разрешенную финансовую границу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 марта для Раков
Ракам будет трудно даваться общение с коллегами. Лучше избегать разговоров о незавершенных проектах.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 11 марта для Львов
Львам можно не волноваться, ведь неприятных сюрпризов точно не будет. Сегодня пойдут на пользу физические нагрузки и положительные эмоции.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 11 марта для Дев
Если уже длительное время прилагаете к чему-то усилия, а оно не удается, то стоит отступиться. Астрологи убеждены, что еще не пришло время для реализации этого дела.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 марта для Весов
Сегодня было бы хорошо изменить свой образ жизни. Оставьте вредные привычки в прошлом, а с сегодняшнего дня поищите для себя что-то такое, что сможет с пользой заменить упомянутый отказ.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 марта для Скорпионов
Скорпионам рекомендуется воздержаться от новых знакомств. Особенно это касается общения в соцсетях. В противном случае, есть вероятность того, что станете жертвой обмана.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 марта для Стрельцов
Не тратьте впустую драгоценное время. Лучше займитесь решением тех дел, которые для вас являются сложными.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 марта для Козерогов
Не доверяйте людям, которые появились в вашей жизни недавно. Так будете иметь возможность защититься от недоброжелателей и завистников.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 марта для Водолеев
Если не уверены в своих силах, то сделайте паузу. Никто не требует срочных решений, поэтому имеете достаточно времени для размышлений.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 марта для Рыб
Утром Рыбы встретятся с человеком, который может помочь в важных вопросах. Не упустите возможности обсудить все, что больше всего волнует.
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