Стрельцы получат хорошие новости: гороскоп на 14 марта
Всем знакам зодиака сегодня рекомендуется сориентироваться на самодисциплине. Если хотите достичь успеха, то надо для этого делать конкретные шаги.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Если вас мучает какой-то вопрос, то наш ежедневный гороскоп может дать на него ответ, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 марта для Овнов
Не забывайте о дистанции общения с людьми. Всегда имейте в виду замечательную народную поговорку: "Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь".
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 марта для Тельцов
У Тельцов будет возможность быстро и легко улучшить свое материальное положение. Будьте хитрее и сможете выбиться в лидеры.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 марта для Близнецов
Воздержитесь сегодня от рисков и экспериментов в рабочих делах. Мудрые и взвешенные решения помогут наладить отношения с человеком, с которым давно находились в конфликте.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 марта для Раков
Сегодня стоило бы заручиться поддержкой друзей и коллег. Они точно помогут с теми вопросами, которые потребуют помощи.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 14 марта для Львов
Если имеете в планах провести деловые переговоры, то лучше назначить их в послеобеденное время. Причина – больший шанс на успешный результат.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 14 марта для Дев
Профессиональные хлопоты заберут все свободное время. Но будьте уверены, что они будут стоить приложенных усилий.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 марта для Весов
Весы должны сегодня решить вопросы, которые будут связаны с жильем. Не теряйте времени, а сразу действуйте.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 марта для Скорпионов
Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции, ведь она точно не подведет. На выходные запланируйте небольшой отпуск, который поможет перезарядиться.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 марта для Стрельцов
Утро у Стрельцов начнется с приятных эмоций. Они получат положительную новость, которая будет касаться личных дел. Хорошее настроение на весь день – обеспечено.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 марта для Козерогов
Любимое хобби поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня. Возможно, стоит вернуться к занятию, которое давно забросили.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 марта для Водолеев
Водолеям надо пересмотреть планы. Возможно, не все в списке будет действительно необходимым.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 марта для Рыб
У Рыб будет легкий день. Результат работы заставит гордиться собой.
Сегодня – лунное затмение: у кого из знаков зодиака по гороскопу начнется белая полоса в жизни.