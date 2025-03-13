Телец, Весы и Рыбы, чтобы облегчить свое состояние с вероятной потерей работы, попробуйте проявить гибкость и инициативность. Возможно, еще не все потеряно, пишет Lifestyle24.

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Телец

Вызовы в профессиональной сфере уже совсем скоро будут на пороге у Близнецов. Астрологи предсказывают недоразумения с руководством или ощущение, что вас недооценивают. Будьте более осмотрительными со словами и не спешите с кардинальными решениями. Не пренебрегайте деталями и попробуйте удержать свое место.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Реорганизация или сокращение совсем скоро могут случиться в компании Весов. Стоило бы уже думать над планом "Б", ведь март точно не будет стабильным. Не забывайте за инициативность и готовьтесь к новым возможностям.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбы окажутся в сомнениях относительно карьеры. Если чувствуете, что не получаете желаемого удовольствия от места работы, то в марте возникнет ситуация, которая подтолкнет к изменениям. Попробуйте воспринять трудности как шанс найти что-то лучшее и расширить горизонты.

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