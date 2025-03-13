Телець, Терези та Риби, щоб полегшити свій стан із ймовірною втратою роботи, спробуйте проявити гнучкість та ініціативність. Можливо, ще не все втрачено, пише Lifestyle24.

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Телець

Виклики у професійній сфері вже зовсім скоро будуть на порозі у Близнюків. Астрологи передбачають непорозуміння з керівництвом або ж відчуття, що вас недооцінюють. Будьте більш обачними зі словами та не поспішайте з кардинальними рішеннями. Не нехтуйте деталями та спробуйте втримати своє місце.

Гороскоп для Тельців

Терези

Реорганізація або скорочення зовсім скоро можуть трапитись у компанії Терезів. Вартувало б вже думати над планом "Б", адже березень точно не буде стабільним. Не забувайте за ініціативність і готуйтесь до нових можливостей.

Гороскоп для Терезів

Риби

Риби опиняться у сумнівах щодо кар'єри. Якщо відчуваєте, що не отримуєте бажаного задоволення від місця праці, то у березні виникне ситуація, яка підштовхне до змін. Спробуйте сприйняти труднощі як шанс знайти щось краще й розширити горизонти.

Гороскоп для Риб

Якщо хтось мріє про одруження, то любовний гороскоп розповідає, кому так пощастить.