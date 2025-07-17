У Тельцов будет плохое настроение: гороскоп на 17 июля

Стоит попробовать изменить хотя бы какую-то мелочь в своей жизни. Не все может получиться с первого раза, однако любая попытка – это шаг к успеху.

Не забывайте, что вечером надо восстанавливать ресурс, который тратили в течение дня, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Кто из знаков зодиака до конца июля вытянет счастливый билет судьбы

Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 июля для Овнов

Немало запланированных встреч сегодня сорвутся. Однако переживать не стоит, потому что эта история не стоит лишних нервов и сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 июля для Тельцов

Плохое настроение будет сопровождать Тельцов весь день. Легкомыслие помешает решению важных дел, поэтому все усилия будут напрасны.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 июля для Близнецов

Ваша задача на день – сделать шаг вперед. Если хорошо продумаете стратегию, то получите быстрый успех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 июля для Раков

Ракам трудно будет даваться примирение с ошибками, которых они допустили. Чтобы изменить вектор мыслей, попробуйте позаботиться о своем здоровье и красоте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 июля для Львов

Не отказывайтесь от неординарных предложений, ведь благодаря этому сможете в будущем проявить себя. В последнее время самоуверенность Львов несколько подкосилась, поэтому, возможно, стоит это изменить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 17 июля для Дев

Девы встретят собеседника, с которым завяжется интересный разговор. Эта встреча придаст немало энергии, а также улучшит настроение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 июля для Весов

Четверг будет лучшим днем на неделе для Весов. Утро начнется с хорошего настроения и будет возможность достичь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля для Скорпионов

Уделите время близким людям. Откровенные разговоры подскажут куда надо двигаться дальше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля для Стрельцов

Стрельцов ждет тяжелый день, поэтому все дела придется решать под влиянием негативных эмоций. Астрологи рекомендуют сделать паузу, чтобы выдохнуть и попробовать все сначала.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 июля для Козерогов

С осторожностью относитесь к новым знакомствам, ведь построить серьезные отношения не получится. Лучше займитесь планированием будущего путешествия.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 июля для Водолеев

Водолеи будут иметь конфликт с руководством. Астрологи рекомендуют сделать первый шаг к примирению.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 июля для Рыб

Сегодня не тот день, когда надо завязывать любовные отношения. Лучше проведите свободное время дома, чтобы завтра быть более бодрыми.

Очень часто постоянная грусть ухудшает состояние жизни. Некоторые знаки, которые длительное время находились в таком настроении, наконец смогут избавиться от оков бремени.