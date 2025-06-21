Сегодня, в День летнего солнцестояния, знаки зодиака будут переживать разные события, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 июня для Овнов

То, что не приносит удовольствия, отложите на другой день. Выберите любимое занятие, но старайтесь избегать выяснения отношений с близкими людьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 июня для Тельцов

Тельцы хорошо проведут время, ведь будут находиться в приподнятом настроении. Попробуйте запланировать на День летнего солнцестояния как можно больше приятных дел.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 июня для Близнецов

Близнецов ждет благоприятный день. Никаких неприятностей возникнуть не должно, поэтому беспокоиться точно не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 июня для Раков

День с повышенным уровнем конфликтности сегодня ждет Раков. Астрологи настоятельно рекомендуют игнорировать все ссоры, но попытаться сохранить мир в своем окружении.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 21 июня для Львов

Львам надо изменить подход к жизни. Возможно, стоит немножко снять "корону" со своей головы, чтобы быть на уровне с другими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 21 июня для Дев

Хоть Девам и прогнозируют хорошие новости на сегодня, но будет один нюанс. В конце дня могут возникнуть некоторые препятствия, которые будут связаны или с личной жизнью, или рабочими делами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 июня для Весов

Утро начнется с большого количества задач. Из-за этого вечер стоит провести дома или отправиться на тихую прогулку, которая поможет восстановить затраченные силы за день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 июня для Скорпионов

Рутинные дела будут даваться хорошо. Во второй половине дня можете получить приятное известие от второй половинки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 июня для Стрельцов

Все, за что сегодня возьметесь, доделывайте до конца. Также можете попробовать реализовать задачи, которые связаны с финансами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 июня для Козерогов

Козерогам не за что волноваться, ведь звезды точно на их стороне. В последнее время этот знак зодиака страдал от перепадов настроения и других проблем, но уже сегодня все изменится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 июня для Водолеев

У Водолеев может быть легкая эмоциональная нестабильность. Существует риск резких перепадов настроения, однако волноваться не стоит, это временно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 июня для Рыб

У Раков в течение дня будут расти раздражительность и тревожность. А лень может спровоцировать конфликтную ситуацию.

Сегодня у кого-то еще и будет возможность испытать чувство настоящей любви. Звезды выбрали своих фаворитов.