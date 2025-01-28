Не вмешивайтесь в сплетни и интриги, ведь это негативно скажется на репутации, пишет LifeStyle24.
Обратите внимание Каким двум знакам зодиака предсказывают крах в начале февраля
Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 января для Овнов
С самого утра Овнов может ожидать серьезный конфликт с конкурентами. Астрологи рекомендуют отстаивать свою позицию вопреки всему, ведь от этого будет зависеть успех.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 января для Тельцов
Тельцов может ожидать внеплановая проверка руководства, поэтому следует устранить все недостатки в работе. Уверены, что проблемы вам не нужны.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 января для Близнецов
Близнецам следует поработать над графиком нагрузки. Создайте план, который будет помогать правильно распределять время на те или иные задачи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 января для Раков
Не беритесь сегодня за решение серьезных задач. Ограничьтесь будничными делами, а поездки или консультации перенесите на другой день.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 28 января для Львов
Сегодня Львы будут иметь возможность реализовать самые креативные идеи. Будьте уверены, что близкий человек поддержит вас во всех начинаниях.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 28 января для Дев
Добавьте в свою жизнь немного объективизма, ведь в последнее время вы откровенно переоцениваете свои возможности. Большое количество ответственности и чрезмерное количество дел могут негативно отразиться на самочувствии. Будьте осторожны и не игнорируйте советы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 января для Весов
Если имеете какие-то долги, то постарайтесь отдать их сегодня. Не стоит завершать месяц с чувством того, что кому-то что-то должны.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 января для Скорпионов
Скорпионы получат материальную выгоду по разным направлениям. Однако не стоит терять осмотрительности, ведь финансовые операции постоянно требуют просчета рисков.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 января для Стрельцов
У Стрельцов будет приподнятое настроение. Сегодня захочется сделать доброе дело, что положительно повлияет на самочувствие.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 января для Козерогов
Сегодня Козероги могут активно строить планы. Однако не забывайте продумывать каждый шаг и проверять полученную информацию.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 января для Водолеев
Следует быть осторожными в общении с малознакомыми людьми. Существует вероятность попасть впросак, став жертвой злых намерений.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 января для Рыб
В общении с людьми избегайте острых тем. Сейчас не лучшее время для того, чтобы затевать споры.