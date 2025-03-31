Не тратьте силы на мелочи, ведь они этого не стоят, пишет LifeStyle24.
Не пропустите Эту пару соединят небеса: 2 знака зодиака, у которых есть все шансы создать идеальный союз
Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 31 марта для Овнов
Возьмите в руки блокнот и запишите туда все цели на будущее. Подумайте, сколько времени надо потратить на их выполнение и беритесь за дело.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 31 марта для Тельцов
Не надо руководствоваться только внутренними ощущениями. Попробуйте использовать логические размышления, которые дадут вам правильные ответы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 31 марта для Близнецов
Избегайте конфликтных ситуаций. Если какой-то человек не отвечает на ваш звонок или сообщение, то не надо сразу вступать в спор с обвинениями. Просто выслушайте вторую сторону и сделайте выводы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 31 марта для Раков
Расслабиться сегодня точно не получится. Придется выполнить много задач.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 31 марта для Львов
Львам надо прекратить обвинять любимого человека во всех своих проблемах. Если хотите выяснить отношения, то отдайте предпочтение спокойному и аргументированному разговору.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 31 марта для Дев
Дев могут уличить во лжи и интрижках за спиной у любимого человека. Хоть это и произойдет случайно, но сильно ударит по отношениям.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 31 марта для Весов
Весам придется сделать сложный выбор, который будет касаться не только их жизни. Прислушайтесь к внутреннему голосу и тогда принимайте решение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 31 марта для Скорпионов
Не отказывайте в помощи другим. Логика и сообразительность помогут найти правильное решение.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 31 марта для Стрельцов
Если вас застанут какие-то недоразумения, то попробуйте решить их в первой половине дня. А вечером пойдите в кафе или ресторан, чтобы попробовать вкусный ужин.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 31 марта для Козерогов
Пробуйте понемногу приводить в порядок свое жилище. На каждый день планируйте одну задачу, чтобы не было чрезмерной нагрузки.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 31 марта для Водолеев
Если захотите пойти на риск, то этого лучше не делать. Астрологи прогнозируют очень плохой финал.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 31 марта для Рыб
Рыбам стоило бы укрепить свой авторитет. Чтобы это сделать надо проявлять больше инициативности, придумывать интересные идеи и демонстрировать другим, что вы можете гораздо больше, чем все привыкли думать.
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