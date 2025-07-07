Весам надо настроиться на позитив: гороскоп на 7 июля

Начало новой недели поможет разобраться с тем, каких ошибок надо избегать, чтобы все последующие дни были успешными. Однако не все смогут использовать эту подсказку.

Все ответы на свои запросы, ищите в ежедневном прогнозе астрологов, пишет LifeStyle24.

К слову 2 знака зодиака, которые не доверяют людям – что об этом известно

Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 июля для Овнов

Сегодня позаботьтесь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другим и займитесь устройством личной жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 июля для Тельцов

После пробуждения не вставайте сразу с кровати, а дайте себе несколько минут покоя, чтобы представить, каким будет этот день. Называйте только то, чего действительно желаете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 июля для Близнецов

Не надо отталкивать от себя людей. Проявите терпеливость, ведь сегодня может произойти судьбоносное знакомство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 июля для Раков

Собственные потребности и желания помогут быть сегодня на высоте. Это ценная подсказка, которая поможет получить наилучший результат.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 7 июля для Львов

Удачный день для работы над собой. В последнее время Львы будто "застряли" на одном месте и не могут сделать шаг вперед.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 7 июля для Дев

Игнорируйте критику от других, ведь это говорит зависть, а не объективная оценка. Лучше займитесь сегодня второстепенными делами, потому что некоторые из них скоро получат пометку срочных.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 июля для Весов

Попробуйте настроиться на позитив и поискать хорошие качества в людях. Кроме того, посвятите этот день себе и собственным мечтам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов

Высокомерие чужих людей будет слишком раздражать Скорпионов. Не позволяйте другим пересекать черту.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 июля для Стрельцов

Отдайте сегодня предпочтение личной жизни. Понедельник – важный день для решения семейных вопросов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 июля для Козерогов

Козерогам нужно больше дней для отдыха. Возможно, пришло время написать заявление на отпуск.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 июля для Водолеев

У Водолеев будет интересный и легкий день. Прилив сил и вдохновения помогут со всем справиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 июля для Рыб

Рыбы должны взять на себя всю ответственность за ситуацию, которая сложится сегодня. Убежать от этого не удастся.

Для кого-то июль будет слишком травматичным, ведь "реки слез" астрологи прогнозируют трем знакам зодиака.