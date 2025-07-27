4 украинских имени, которые имеют положительную энергетику и принесут своим владельцам счастье

Наши предки серьезно относились к выбору имен для своих детей. Ведь верили, что определенные варианты способны передать положительную энергетику малышам.

Так, до наших времен сохранилось немного имен, которые имеют сильную энергетику. Что интересно, их часто можно услышать среди украинцев. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24.

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Какие украинские имена имеют положительную энергетику?

Дарья

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "дарованная Богом". В древности так называли ярких лидеров, за которыми шли люди. Обладательницам этого имени легко произвести на человека хорошее впечатление. Дарьи всегда уверенно идут к собственной цели, несмотря на любые трудности.

Виктория

Имя Виктория имеет латинские корни и означает "победа". Его обладательницы обычно отмечаются большой силой воли и целеустремленностью. Виктории имеют лидерские качества, постоянно стремятся к успеху и редко останавливаются перед трудностями.

Какие украинские имена имеют самую мощную энергетику / Фото Freepik

Богдан

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "данный Богом". Богданы всегда беспокоятся о близких для себя людях. Владельцы этого имени – преданные своим убеждениям мужчины, которые будут бороться за справедливость до последнего.

Глеб

По одной из версий, это имя имеет древнескандинавское происхождение и означает "любимец Богов" или "тот, кто находится под защитой Бога". Его представители – надежные и спокойные мужчины, которые всегда знают, чего хотят. Глебы отличаются рассудительностью и внутренней устойчивостью.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о древнеукраинских мужских именах, которые возвращаются в моду.