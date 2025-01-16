История украинской горилки: калгановка, перцовка, настой с медом – от прошлого до наших дней

Украину считают родиной крепких напитков. Горилку, наливки, настойки и так называемый хмельной мед производили здесь еще с давних времен.

24 Канал вместе с брендом Kalganoff рассказывает историю украинской горилки. Как она появилась, почему имеет такое название и что такое калгановка или калганка – далее в материале.

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Как горилка появилась в Украине

"Бабушка" современной горилки пришла к нам в XIV – XV веках из Европы, а именно из Италии. Ведь итальянские химики, прежде всего Таддео Альдеротти, изобрели и отшлифовали процесс, с помощью которого можно было получить чистоту спирта 90%. Его назвали Spiritus Vini, что можно перевести как "дух вина". Это и дало название современному слову "спирт".

Сначала итальянский процесс перегонки появился на Западе Украины, а затем распространился и на другие земли. Сырьем для получения спиртов могли быть самые разнообразные продукты: от виноградного сусла, плодов, фруктов до даже молока. Кроме того, в Украине начали производить напиток из пшеницы.

Этим украинцы не ограничились. И уже с появлением горилки в ХV веке начали появляться немало настоек и наливок, которые готовили на ее основе. Преимущественно их делали на ягодах, травах и даже корнях растений или семенах. Для этого использовали в основном 20-градусную горилку, добавляли к ней другие ингредиенты, чтобы придать напитку оригинального вкуса, и оставляли в теплом месте. Так в Украине появились почти 50 народных названий напитков на основе горилки, в частности:

калгановка или калганка – это горилка, настоянная на калгане,

перцовка – настойка на перце,

анисовка – на семенах аниса,

калиновка – горилка, настоянная с ягодами калины,

а также полынивка, чесночница, вишневка, поречковка, свекольник, смородиновка, рябиновка, мореловка и тому подобное.



Настойки и наливки – важная часть украинского водочного дела / Фото Shutterstock

Откуда происходит название "горилка" и почему ее называют "оковитой"

Сегодняшний напиток, который мы называем "горилкой", не имеет ничего общего с горилкой XVIII века. Тогда она имела другие цвет и вкус, говорят ученые.

Интересно, что слово "горилка", скорее всего, образовалось от глагола "гореть". Это связывали с традицией поджигать пробную партию напитка, чтобы доказать его крепкость. Если горилку изготовили на славу, вспыхивало голубоватое пламя.

В общем слово gorzałka попало в староукраинский язык из польского. В чешском еще употребляли такой термин, как paléna voda, что также можно перевести как горилка. Отсюда же чешская pálenka – особый сорт горилки.

На Западе Европы – в традиционных регионах виноделия – спирт получали путем перегонки виноградного сусла. Такие спирты содержали половину или же меньше объема воды. Из-за этого их называли аквавита (от латинского aqua vitae – вода жизни). Отсюда же пошли французское о-де-ви (eau-de-vie), английское виски (whisky), польское и украинское "оковита" (okowita).

Широко употребления слово "горилка" приобрело в Украине примерно в XVIII веке. Параллельно с ним также употребляли другие названия – "вино горилое" или "хлебное вино". Словом "вино" вообще часто называли крепкие напитки в целом, а "хлебное" – потому что украинцы издавна изготавливали горилку именно из хорошей пшеницы. Россияне часто пытаются сделать вид, что будто бы их "водка" – то же самое, но на самом деле они готовили хмельной напиток из смеси овса и ячменя совсем другим способом.

"Водкой" можно было упиться, но не насладиться. Между тем украинцы со времен казачества изготавливали горилку по европейскому образцу. Поэтому элитный напиток удавалось экспортировать во многие страны. В частности, Польшу. Такие "горилчаные деньги" прекрасно наполняли гетманскую казну. В конце концов, казаки даже получили право пропинации (изготовление горилки), на которое могли претендовать только европейские элиты.



В давние времена украинскую горилку экспортировали в Европу / Фото Shutterstock

Различные случаи требовали разных видов горилки, поэтому появились маркеры качества. Самой низкой считали "сивуху", самой лучшей – "пенную". Кроме того, эксперты вспоминают о замечательной "третьепробной". Эта горилка была доступна исключительно для элит: ее дарили архимандритам и давали в качестве взятки.

Стоит заметить, что украинцы издревле имели хорошо развитую культуру питья. Если горилка, то рюмка в праздничный день. Наши предки наслаждались маленькими порциями легендарного напитка, а не злоупотребляли им. А их потомки переняли традиции – как рецептурные, так и культурные.

Древние рецепты предков – культурное наследие украинского народа

Сегодня мы отстаиваем себя как нация, поэтому важно ценить все украинское, особенно наши древние традиции. Kalganoff воспроизводит в современности древние рецепты предков, которые являются национальным достоянием всех украинцев. Философия бренда основана не только на уважении к истории водочного дела, а и к связи поколений через призму культурного наследия.

Наши предки знали, как готовить качественные крепкие напитки. А мы знаем, насколько важно помнить традиции. Так появился Kalganoff,

– рассказывают представители бренда.



Kalganoff – возрождаем украинские традиции вместе / Фото Kalganoff

Как и много веков назад, горилку Kalganoff производят из натуральных компонентов. А одной из ее особенностей является использование растительного экстракта корня калгана, который в народе называют корнем мужской силы. В то же время это является возвращением к древним традициям, когда наши предки настаивали горилку на лекарственных травах.

Более того, продукция Kalganoff является не только натуральной, но и экологически чистой. Ведь производство еще с 1946 года расположено в живописном городе Збараж, что на Тернопольщине. Алкогольные традиции и рецептуры сохраняются на заводе десятки лет. Однако сегодня все это удачно сочетается с современными технологиями: предприятие имеет новое производственное оборудование и современные итальянские линии розлива.

Благодаря этому Kalganoff сохранил аутентичность вкуса и характер украинского крепкого напитка.



Продукцию Kalganoff производят из натуральных компонентов / Фото Kalganoff

Сегодня Kalganoff сохраняет традиционную рецептуру и производит не только калгановку, но и другие украинские напитки. На рынке бренд представлен такой продукцией:

Kalganoff особая "Люкс" – смесь ароматного спирта ржаных сухарей и меда. Эта горилка имеет мягкий, но насыщенный вкус с легкой терпкостью и ярко выраженным классическим ароматом.

Kalganoff особая "Благородная" – ароматный спирт калгана. Горилка имеет приятный вкус и свежий аромат с травяными нотами.

Kalganoff с медом на коньяке – это настойка, в состав которой входят калган (корень), коньяк, натуральный мед. Напиток имеет темно-янтарный цвет и насыщенный аромат меда. В то же время коньяк подчеркивает благородство настойки и придает вкусу изысканных коньячных тонов.

Настойка "Калганова с перцем" – смесь ароматного спирта перца красного стручкового. В каждой бутылке присутствует настоящая перчинка, которая добавляет пикантности и натуральности вкуса и аромата.



Kalganoff производит не только калгановку, но и другие напитки / Фото Kalganoff

Именно поэтому Kalganoff – там, где праздник и радость встреч. Где семья садится к столу, чтобы вспомнить прошлое, насладиться общением в настоящем и помечтать о будущем. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, где-то в древности удовлетворенно улыбаются предки. Если сохранили, значит, выстоим.