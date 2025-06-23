Древние обряды на Ивана Купала: почему прыгают через костер и пускают венки на воду

В ночь с 23 на 24 июня, по новому стилю, украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала. Согласно народным поверьям, это время, когда природа приобретает особую силу, а граница между мирами живых и мертвых исчезает.

Традиционно люди собираются у воды, разжигают костры, плетут венки, водят хороводы и выполняют древние обряды. Для чего это делают и какой символизм подобных обычаев – рассказывает LifeStyle24.

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Почему прыгают через костер на Ивана Купала

Эта традиция считается одной из самых ярких. Ее корни уходят в древние языческие времена, когда люди придавали огню магическую силу.

На Ивана Купала предки обычно разводили костры у воды и складывали его в форме высокой пирамиды. Вечером парни и девушки собирались вокруг огня, водили хороводы, пели песни, танцевали и прыгали через костер. Считалось, что это защитит человека от злых духов и болезней. Особенно это было важно для молодых девушек, которые прыгали, чтобы уберечь себя от беды и укрепить собственное здоровье.

Также прыжки через костер имели символическое значение для влюбленных. Если пара перепрыгивала костер, держась за руки и не разъединяя их в воздухе, то это считалось хорошим знаком. Ведь отношения девушки и парня будут крепкими, а брак счастливым.

Почему прыгают через костер на Ивана Купала / Фото Freepik

Почему пускают венки водой на Ивана Купала

В народе венок символизирует девичество и замкнутый жизненный круг. Для его создания молодые женщины использовали полевые цветы.

Обычно девушки пускали венки на воду в ночь с 23 на 24 июня после праздничного гуляния у купальского костра. По народным поверьям, именно вода помогала узнать, что ждет девушку впереди. Так, если венок плыл ровно и далеко, то вскоре должна была состояться встреча с любимым. Впрочем, если цветы тонули, то еще было рано ждать вторую половинку.

В то же время некоторые верили, что если венок оказывался на берегу, то именно там девушка увидит своего будущего жениха.