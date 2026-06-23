Самые теплые поздравления с праздником Ивана Купала 2026 года: искренние слова в прозе и стихах

Ивана Купала – один из самых древних и колоритных праздников, который мы любим за его особую атмосферу. Это история о единении с природой, огненных ритуалах, девичьих гаданиях на воде и, конечно же, легенде о мифическом цветке папоротника, который цветет лишь мгновение и дарит богатство и счастье тому, кто его найдет.

В преддверии этого праздника редакция 24 Канала собрала красивые поздравления ко Дню Ивана Купала в картинках, прозе и стихах. Они идеально подойдут как для короткого сообщения, так и для личного поздравления самых близких людей.

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Поздравления с праздником Ивана Купала 2026: картинки, проза и стихи

Івана Купала, свято чудове,

Вогнище палке, таємниче, казкове.

Хай щастя та радість вас обіймають,

І мрії всі ваші враз оживають.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.

Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю, чтобы этот волшебный день наполнил вашу жизнь магией и светом. Пусть здоровье, счастье и любовь всегда будут вашими верными спутниками, а все ваши мечты сбудутся!

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть огни этого волшебного дня принесут вам тепло и свет, а магическая ночь подарит покой и гармонию. Желаю вам здоровья, радости и любви. Пусть все беды обходят стороной ваших родных и близких.

Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Зі святом Купала, магічна пора,

Нехай буде доля світла, ясна.

Здоров'я міцного і щастя без краю,

І радості в кожній миті бажаю.

***

Ніч Купала – час чарівний,

Хай він буде вам щасливий.

Здоров'я, кохання, удачі,

Нехай все буде у вашій владі!

Поздравления на Ивана Купала 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С праздником Ивана Купала! Пусть этот день принесет вам радость, гармонию и благополучие. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, а костёр Ивана Купала согревал сердце и душу!

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С праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный день наполнит твою жизнь гармонией и светом. Поздравляю тебя, пусть все твои мечты сбудутся, а здоровье и радость сопровождают тебя каждый день.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.