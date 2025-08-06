Самые искренние поздравления с Яблочным Спасом 2025: красивые слова в прозе и стихах
- Яблочный Спас отмечают 6 августа по новому стилю, ранее праздновали 19 августа.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Яблочным Спасом в прозе, стихах и картинках.
6 августа по новому стилю христиане отмечают Яблочный Спас. Ранее его праздновали на 13 дней позже, а именно 19 августа.
В этот праздничный день люди традиционно поздравляют друг друга и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Яблочным Спасом в картинках, прозе и стихах.
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Яблочный Спас 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, а родные всегда будут здоровы. Радости и гармонии!
***
Сладких спелых яблок и щедрого урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Пусть будет богатство и процветание, пусть в душе будет спокойствие и светлое тепло! Пусть август принесет теплую осень и ласковую зиму.
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Пусть Второй Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!
***
Поздравляю с Яблочным Спасом! Благословения вам и мира желаю. Чтобы год был удачным, урожай щедрым, жизнь медовым. Пусть Иисус Христос поможет преодолеть трудности и невзгоды.
***
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!