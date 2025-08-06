В этот праздничный день люди традиционно поздравляют друг друга и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Яблочным Спасом в картинках, прозе и стихах.

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Яблочный Спас 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, а родные всегда будут здоровы. Радости и гармонии!

***

Сладких спелых яблок и щедрого урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Пусть будет богатство и процветание, пусть в душе будет спокойствие и светлое тепло! Пусть август принесет теплую осень и ласковую зиму.

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

Поздравление с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Пусть Второй Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, которыми ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Благословения вам и мира желаю. Чтобы год был удачным, урожай щедрым, жизнь медовым. Пусть Иисус Христос поможет преодолеть трудности и невзгоды.

Поздравление с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!