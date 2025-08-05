Но несмотря на особую атмосферу, Яблочный Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах на 6 августа 2025 – пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 2025?

Не стоит шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется есть яблоки, пока они неосвященные.

Не следует ругаться и спорить с родными и близкими.

Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.

Не следует развлекаться и веселиться.

Нельзя обижать животных.

Не стоит устраивать шумные вечеринки и справлять свадьбы.

Что нельзя делать на Яблочный спас 2025 / Фото Freepik

Можно ли работать на праздник Яблочного Спаса?

На Яблочный Спас не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что работа в праздник может навлечь неудачи или болезни в семью. Особенно верующим не рекомендовалось копать землю, рубить дрова, стирать или убирать.

По народным поверьям, кто работает на Спаса, тот не будет иметь покоя целый год. Именно поэтому этот день стоит посвятить молитве, отдыху, общению с семьей и освящению фруктов. В то же время легкая домашняя работа, особенно связанная с приготовлением праздничной трапезы, не считается грехом.

Народные приметы на Яблочный Спас 2025