Та попри особливу атмосферу, Яблучний Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети на 6 серпня 2025 – пише LifeStyle24.

Цікаво Чому не можна їсти яблука до Яблучного Спаса 2025: для кого це заборонено

Що не можна робити на Яблучний Спас 2025?

Не варто шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується їсти яблука, поки вони неосвячені.

Не слід лаятися та сперечатися з рідними й близькими.

Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.

Не слід розважатися та веселитися.

Не можна ображати тварин.

Не варто влаштовувати гучні вечірки та справляти весілля.

Що не можна робити на Яблучний спас 2025 / Фото Freepik

Чи можна працювати на свято Яблучного Спаса?

На Яблучний Спас не заведено займатися важкою фізичною працею. Вважалося, що робота у свято може накликати невдачі або хвороби в родину. Особливо вірянам не рекомендувалося копати землю, рубати дрова, прати чи прибирати.

За народними повір'ями, хто працює на Спаса, той не матиме спокою цілий рік. Саме тому цей день варто присвятити молитві, відпочинку, спілкуванню з родиною та освяченню фруктів. Водночас легка домашня робота, особливо пов'язана з приготуванням святкової трапези, не вважається гріхом.

Народні прикмети на Яблучний Спас 2025