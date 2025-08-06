У цей святковий день люди традиційно вітають один одного та бажають усього найкращого. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Яблучним Спасом у картинках, прозі й віршах.

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Яблучний Спас 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай Другий Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Благословення вам та миру бажаю. Аби рік був вдалим, урожай щедрим, життя медовим. Нехай Ісус Христос допоможе подолати труднощі та негаразди.

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!