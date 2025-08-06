Що цікаво, у давнину вірили, що цим фруктом варто пригостити бідних і нужденних. Адже тоді люди отримають можливість привабити злагоду й добробут у родину, пише LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала найгарніші привітання з Яблучним Спасом у картинках і листівках. Обов'язково збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким сьогодні. Проведіть це свято у сімейному колі та підніміть настрій своїй родині яскравими картинками-привітаннями.

Привітання з Яблучним Спасом 2025: картинки й листівки

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Яблучним Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися картинки й листівки з нашої добірки. Обирайте привітання з переліку та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на Яблучний Спас. Зі святом!