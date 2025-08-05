Уже завтра – Яблочный Спас 2025: что категорически нельзя делать в это время
- Яблочный Спас 2025 года будет отмечаться 6 августа.
- На праздник не рекомендуется тяжелый физический труд, ведь он может принести неудачи, вместо этого стоит посвятить день молитве и освящению фруктов.
Второй Спас в Украине ежегодно отмечают 6 августа. В народе этот день называют яблочным, потому что в церковь принято нести корзины с яблоками нового урожая для освящения.
Но несмотря на особую атмосферу, Яблочный Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах на 6 августа 2025 – пишет LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Яблочный Спас 2025?
- Не стоит шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется есть яблоки, пока они неосвященные.
- Не следует ругаться и спорить с родными и близкими.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.
- Не следует развлекаться и веселиться.
- Нельзя обижать животных.
- Не стоит устраивать шумные вечеринки и справлять свадьбы.
Можно ли работать на праздник Яблочного Спаса?
На Яблочный Спас не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что работа в праздник может навлечь неудачи или болезни в семью. Особенно верующим не рекомендовалось копать землю, рубить дрова, стирать или убирать.
По народным поверьям, кто работает на Спаса, тот не будет иметь покоя целый год. Именно поэтому этот день стоит посвятить молитве, отдыху, общению с семьей и освящению фруктов. В то же время легкая домашняя работа, особенно связанная с приготовлением праздничной трапезы, не считается грехом.
Народные приметы на Яблочный Спас 2025
- Если 6 августа на улице сухо, то такая же погода будет и осенью.
- Если на улице на Яблочный Спас холодно, то таким будет и январь.
- Если 6 августа пойдет дождь, то осенью тоже часто будет дождливо.
- Если небо ясное, то зима будет суровой.
- Если на Яблочный Спас на улице солнечно, то такая же погода будет и на Покров.