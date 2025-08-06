Сегодня, 6 августа, отмечают светлый праздник Яблочный Спас. В этот день люди готовят разнообразные блюда с добавлением яблок, которые перед этим освятили в церкви.

Что интересно, в древности верили, что этим фруктом стоит угостить бедных и нуждающихся. Ведь тогда люди получат возможность привлечь согласие и благополучие в семью, пишет LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила самые красивые поздравления с Яблочным Спасом в картинках и открытках. Обязательно сохраните их себе и отправьте родным и близким сегодня. Проведите этот праздник в семейном кругу и поднимите настроение своей семье яркими картинками-поздравлениями.

Поздравления с Яблочным Спасом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Яблочным Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравились картинки и открытки из нашей подборки. Выбирайте поздравления из перечня и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на Яблочный Спас. С праздником!