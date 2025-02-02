Можно ли мыть голову в воскресенье: священник дал четкий ответ

Каждый хоть раз слышал от своей бабушки, что не стоит мыть голову в воскресенье. Более того, это якобы может привести к потере энергии или ухудшению состояния здоровья.

В то же время некоторые люди считают, что воскресенье – время духовного отдыха, поэтому не следует заниматься лишними делами. Можно ли мыть голову в последний день недели – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли мыть голову в воскресенье

Наши предки особенно ухаживали за своими волосами, ведь верили, что они хранят в себе большую силу. Так, предки избегали мытья головы в определенные дни недели, в частности в воскресенье, потому что не хотели привлечь проблемы в личной жизни и конфликты. В субботу люди завершали все дела, чтобы на следующий день отправиться в храм и помолиться. По словам Алексея Филюка, в воскресенье верующим можно не только духовно, но и телесно очищаться. Мытье головы в этот день не считается грехом, поскольку это человеческая потребность.

Быть духовно и телесно чистым это нормально. Греха в этом нет. Можно умываться, мыться и мыть голову в воскресенье,

– отметил священник ПЦУ.

В какие дни нельзя мыть голову

В древности предки любым образом избегали мытья головы в понедельник, потому что это могло привести к неприятностям и неудачам в жизни. В частности, человек мог забыть какую-то идею или важную мысль, из-за чего столкнуться с новыми испытаниями.

Что интересно, наши предки считали, что пятница также неблагоприятна для проведения этой процедуры. Люди верили, что в этот день был высокий риск легко смыть с себя удачу и навлечь беды.