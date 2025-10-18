Не 2025: какой сейчас год у евреев
- По еврейскому календарю, сейчас 5786 год, который начался с наступлением Рош ха-Шана вечером 22 сентября 2025 года.
- Рош ха-Шана знаменует начало особого периода, длящегося десять дней и завершающегося Йом Кипуром, во время которого евреи подводят итоги за прошедший год и просят у Бога прощения за грехи.
Многие страны мира живет по григорианскому календарю, которого придерживается несколько веков. Однако для миллионов людей, исповедующих иудаизм, отсчет времени имеет свое особое значение.
Согласно еврейской традиции и ее уникального лунно-солнечного календаря, сейчас идет не 2025 год. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Israel Science and Technology Directory.
Почему в Израиле сейчас 5786 год?
Иудейское летоисчисление основывается на священной традиции. В древности мудрецы определили конкретный момент Сотворения мира, который по общепринятому календарю соответствует примерно 3761 году до нашей эры.
Что интересно, евреи празднуют Новый год не в ночь на 1 января, а в праздник Рош га-Шана, что в переводе с иврита означает "Голова года". Это знаменательное событие отмечается в первый и второй день еврейского месяца Тишрей, который обычно приходится на сентябрь или начало октября по григорианскому календарю, как отмечает Chabad.org.
5786 год начался с наступлением Рош ха-Шана вечером 22 сентября 2025 года и продлится до осени 2026-го.
Что известно о празднике Рош ха-Шана?
- Рош ха-Шана – начало особого периода, известного как Дни трепета и покаяния, длящегося десять дней и завершающегося Йом Кипуром (Судным днем). В это время верующие подводят итоги за прошедший год, просят у Бога прощения за грехи и готовятся к духовному обновлению.
- Более того, этот праздник считается Днем Божьего суда, когда решается судьба человека на грядущий год.
- На Рош ха-Шана принято читать особые молитвы и псалмы, а дома – собираться за праздничным столом. Традиционно евреи едят яблоки с медом, желая друг другу "сладкого года", а также халу – хлеб круглой формы, символизирующий цикличность и вечность.
- Кроме этого, на Рош ха-Шана происходит обряд Ташлих. Во время него верующие идут к водоему, читают молитвы и бросают в воду крошки хлеба, символизирующие грехи, которые стоит оставить в прошлом.