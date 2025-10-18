Не 2025: який зараз рік у євреїв
- За єврейським календарем, зараз 5786 рік, який розпочався з настанням Рош га-Шана ввечері 22 вересня 2025 року.
- Рош га-Шана знаменує початок особливого періоду, що триває десять днів і завершується Йом Кіпуром, під час якого євреї підбивають підсумки за минулий рік і просять у Бога прощення за гріхи.
Багато країн світу живе за григоріанським календарем, якого дотримується кілька століть. Однак для мільйонів людей, які сповідують юдаїзм, відлік часу має своє особливе значення.
Відповідно до єврейської традиції та її унікального місячно-сонячного календаря, наразі триває не 2025 рік. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Israel Science and Technology Directory.
Чому в Ізраїлі зараз 5786 рік?
Юдейське літочислення ґрунтується на священній традиції. У давнину мудреці визначили конкретний момент Створення світу, який за загальноприйнятим календарем відповідає приблизно 3761 року до нашої ери.
Що цікаво, євреї святкують Новий рік не в ніч на 1 січня, а у свято Рош га-Шана, що в перекладі з івриту означає "Голова року". Ця знаменна подія відзначається у перший і другий день єврейського місяця Тішрей, який зазвичай припадає на вересень або початок жовтня за григоріанським календарем, як зазначає Chabad.org.
5786 рік розпочався з настанням Рош га-Шана ввечері 22 вересня 2025 року і триватиме до осені 2026-го.
Що відомо про свято Рош га-Шана?
Рош га-Шана – початок особливого періоду, відомого як Дні трепету та покаяння, що триває десять днів і завершується Йом Кіпуром (Судним днем). У цей час віряни підбивають підсумки за минулий рік, просять у Бога прощення за гріхи та готуються до духовного оновлення.
Ба більше, це свято вважається Днем Божого суду, коли вирішується доля людини на прийдешній рік.
На Рош га-Шана заведено читати особливі молитви та псалми, а вдома – збиратися за святковим столом. Традиційно євреї їдять яблука з медом, бажаючи один одному "солодкого року", а також халу – хліб круглої форми, що символізує циклічність та вічність.
Крім цього, на Рош га-Шана відбувається обряд Ташліх. Під час нього віряни йдуть до водойми, читають молитви та кидають у воду крихти хліба, що символізують гріхи, які варто залишити у минулому.