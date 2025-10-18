Багато країн світу живе за григоріанським календарем, якого дотримується кілька століть. Однак для мільйонів людей, які сповідують юдаїзм, відлік часу має своє особливе значення.

Відповідно до єврейської традиції та її унікального місячно-сонячного календаря, наразі триває не 2025 рік. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Israel Science and Technology Directory.

Чому в Ізраїлі зараз 5786 рік?

Юдейське літочислення ґрунтується на священній традиції. У давнину мудреці визначили конкретний момент Створення світу, який за загальноприйнятим календарем відповідає приблизно 3761 року до нашої ери.

Що цікаво, євреї святкують Новий рік не в ніч на 1 січня, а у свято Рош га-Шана, що в перекладі з івриту означає "Голова року". Ця знаменна подія відзначається у перший і другий день єврейського місяця Тішрей, який зазвичай припадає на вересень або початок жовтня за григоріанським календарем, як зазначає Chabad.org.

5786 рік розпочався з настанням Рош га-Шана ввечері 22 вересня 2025 року і триватиме до осені 2026-го.

Традиційні страви на Рош га-Шана / Фото Freepik

До речі, наша редакція раніше розповідала, чому євреї святкують Рош га-Шана в Умані.

Що відомо про свято Рош га-Шана?