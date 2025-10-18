Відповідно до єврейської традиції та її унікального місячно-сонячного календаря, наразі триває не 2025 рік. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Israel Science and Technology Directory.

Чому в Ізраїлі зараз 5786 рік?

Юдейське літочислення ґрунтується на священній традиції. У давнину мудреці визначили конкретний момент Створення світу, який за загальноприйнятим календарем відповідає приблизно 3761 року до нашої ери.

Що цікаво, євреї святкують Новий рік не в ніч на 1 січня, а у свято Рош га-Шана, що в перекладі з івриту означає "Голова року". Ця знаменна подія відзначається у перший і другий день єврейського місяця Тішрей, який зазвичай припадає на вересень або початок жовтня за григоріанським календарем, як зазначає Chabad.org.

5786 рік розпочався з настанням Рош га-Шана ввечері 22 вересня 2025 року і триватиме до осені 2026-го.

Традиційні страви на Рош га-Шана / Фото Freepik

Що відомо про свято Рош га-Шана?