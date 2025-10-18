Відповідно до єврейської традиції та її унікального місячно-сонячного календаря, наразі триває не 2025 рік. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Israel Science and Technology Directory.
Чому в Ізраїлі зараз 5786 рік?
Юдейське літочислення ґрунтується на священній традиції. У давнину мудреці визначили конкретний момент Створення світу, який за загальноприйнятим календарем відповідає приблизно 3761 року до нашої ери.
Що цікаво, євреї святкують Новий рік не в ніч на 1 січня, а у свято Рош га-Шана, що в перекладі з івриту означає "Голова року". Ця знаменна подія відзначається у перший і другий день єврейського місяця Тішрей, який зазвичай припадає на вересень або початок жовтня за григоріанським календарем, як зазначає Chabad.org.
5786 рік розпочався з настанням Рош га-Шана ввечері 22 вересня 2025 року і триватиме до осені 2026-го.
Традиційні страви на Рош га-Шана / Фото Freepik
Що відомо про свято Рош га-Шана?
Рош га-Шана – початок особливого періоду, відомого як Дні трепету та покаяння, що триває десять днів і завершується Йом Кіпуром (Судним днем). У цей час віряни підбивають підсумки за минулий рік, просять у Бога прощення за гріхи та готуються до духовного оновлення.
Ба більше, це свято вважається Днем Божого суду, коли вирішується доля людини на прийдешній рік.
На Рош га-Шана заведено читати особливі молитви та псалми, а вдома – збиратися за святковим столом. Традиційно євреї їдять яблука з медом, бажаючи один одному "солодкого року", а також халу – хліб круглої форми, що символізує циклічність та вічність.
Крім цього, на Рош га-Шана відбувається обряд Ташліх. Під час нього віряни йдуть до водойми, читають молитви та кидають у воду крихти хліба, що символізують гріхи, які варто залишити у минулому.