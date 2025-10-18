Согласно еврейской традиции и ее уникального лунно-солнечного календаря, сейчас идет не 2025 год. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Israel Science and Technology Directory.

Почему в Израиле сейчас 5786 год?

Иудейское летоисчисление основывается на священной традиции. В древности мудрецы определили конкретный момент Сотворения мира, который по общепринятому календарю соответствует примерно 3761 году до нашей эры.

Что интересно, евреи празднуют Новый год не в ночь на 1 января, а в праздник Рош га-Шана, что в переводе с иврита означает "Голова года". Это знаменательное событие отмечается в первый и второй день еврейского месяца Тишрей, который обычно приходится на сентябрь или начало октября по григорианскому календарю, как отмечает Chabad.org.

5786 год начался с наступлением Рош ха-Шана вечером 22 сентября 2025 года и продлится до осени 2026-го.

Традиционные блюда на Рош ха-Шана / Фото Freepik

Что известно о празднике Рош ха-Шана?