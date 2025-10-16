Впрочем, определить точную дату Нового года у древних славян довольно сложно, ведь у них не было единого календаря, а традиции разных племен отличались. Поэтому большинство исследователей считает, что существовали две ключевые даты празднования: весеннее равноденствие и зимнее солнцестояние, пишет LifeStyle24 со ссылкой на DestiNations.

Когда начинается Новый год у древних славян?

Наиболее вероятным периодом для начала нового годового цикла исследователи считают весеннее равноденствие, которое обычно приходится на 20 или 21 марта. Эта дата считается символической, поскольку ассоциировалась с пробуждением природы после зимы, победой света над тьмой и началом полевых работ. Также она была связана с поклонением Богу Ярилу – воплощению весеннего солнца и плодородия.

В то же время другой важной датой, также претендующей на роль Новолетия, является зимнее солнцестояние – самый короткий день в году. Его обычно празднуют 21 или 22 декабря. Славянские обряды зимнего цикла, среди которых Коляда и Щедрый вечер, символизируют начало годового цикла. Обязательным атрибутом этих праздников был Дидух, сноп, который ассоциировался с будущим урожаем и памятью о предках.

Как древние славяне праздновали Новый год / Фото Pinterest

Впрочем, с приходом христианства и принятием Юлианского календаря в Киевской Руси, дата официального начала года снова претерпела изменения. Так, она адаптировалась к церковным традициям. Сначала Новый год установили 1 марта, что соответствовало народной традиции весеннего обновления, а также церковным преданиям о дате сотворения мира.

Однако под влиянием Византийской империи позже ввели другую дату – 1 сентября. Этот день ассоциировался с завершением сбора урожая и церковным календарем. Что интересно, именно эта осенняя дата долгое время была официальным началом года на Руси, до реформ Петра I в 1700 году. Именно он унифицировал празднование на 1 января по примеру европейских стран, как отмечает портал Spadok.

