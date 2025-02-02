Какую весну предсказал харьковский сурок Тимка: прогноз погоды от грызуна

2 февраля весь мир отмечает День сурка. Этот грызун способен предсказать погоду на весну, поэтому люди с нетерпением ждут этот праздник.

Если животное не захочет выходить из норы, то зима затянется еще на шесть недель. Впрочем, если сурок появится на улице, то вскоре наступит весна, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Харьков.

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Какую погоду предсказал сурок Тимка

В Украине живет харьковский сурок Тимка, который ежегодно прогнозирует погоду на весну. Он живет на исследовательской биостанции Каразинского университета в селе Гайдары. Однако в 2025 году грызун не смог впасть в полноценную спячку из-за взрывов и постоянных обстрелов местности. В связи с нестабильным состоянием сурок Тимка впервые сделал прогноз на весну дистанционно, в родном зимовнике, биологическом степном стационаре в Великобурлукской громаде.

Грызун уже проснулся, поэтому у него спросили, когда украинцам стоит ждать потепления. Прогнозы сурка Тимка расшифровал заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета Каразинского университета Владимир Грубник.

Он говорит, что в этом году весна никуда не уходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но говорит, что еще могут быть морозы небольшие. И снежок еще может укрыть землю. Но весна будет,

– отметил Владимир Грубник.

После этого сурку подарили корзину с фруктами и овощами.

Сурок Тимка предсказал погоду на весну 2025 / Фото Харьковского национального университета им

История Дня сурка

Этот праздник впервые отметили в 1886 году в городе Панксатоне, штат Пенсильвания, США. Его организовали в честь сурка Фила, который правильно предсказал будущую погоду. С тех пор ежегодно 2 февраля в городе собираются тысячи туристов, которые ожидают появления животного, выходящего из своей норы. После этого "Клуб сурка", члены которого одеты в костюмы и цилиндры, торжественно объявляют прогнозы погоды.

В мире этот праздник стал известным благодаря культовому фильму "День сурка", который вышел в 1993 году. Главный герой ленты оказывается во временной петле, поэтому вынужден переживать один и тот же день снова и снова.