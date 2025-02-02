Якщо тварина не захоче виходити з нори, то зима затягнеться ще на шість тижнів. Втім, якщо бабак з'явиться на вулиці, то незабаром настане весна, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.

Не пропустіть Бабак Тимко спрогнозував погоду на весну: виліз чи не виліз гризун

Яку погоду напророкував бабак Тимко

У 2025 році харківський бабак Тимко не зміг впасти у повноцінну сплячку через вибухи й постійні обстріли місцевості. У зв'язку з нестабільним станом бабак Тимко вперше зробив прогноз на весну дистанційно, у рідному зимівнику, біологічному степовому стаціонарі у Великобурлуцькій громаді.

Гризун вже прокинувся, тому в нього запитали, коли українцям варто чекати на потепління. Прогнози бабака Тимка розшифрував завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського університету Володимир Грубник.

Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна. Але каже, що ще можуть бути морози невеличкі. І сніжечок ще може вкрити землю. Але весна буде,

– зазначив Володимир Грубник.

Після цього бабаку подарували кошик з фруктами й овочами.

Бабак Тимко напророкував погоду на весну 2025 / Фото Харківського національного університету ім. Каразіна

Історія Дня бабака

Це свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Його організували на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. Відтоді щорічно 2 лютого в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього "Клуб бабака", члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди.

У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму "День бабака", який вийшов у 1993 році. Головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову й знову.