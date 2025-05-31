Когда стоит забирать долг, чтобы привлечь финансовый успех

В народе издавна верили, что к долгам надо относиться с особой осторожностью. И речь идет не только о финансовой ответственности, но и об определенной энергетике, сопровождающей процесс передачи средств.

Особенно если человек ждет, когда кто-то отдаст ему одолженное. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Когда можно забирать долг

По народным приметам, выбор дня для возврата или напоминания о долге имеет значение. Лучшим временем для этого считается четверг или суббота. Дело в том, что именно эти дни способствуют денежному обороту. Кроме этого, то, что возвращается, может привлечь финансовый успех в будущем.

В четверг, по поверьям, деньги охотнее "идут" к своим владельцам, не задерживаясь в чужих карманах. А суббота же – идеальное время подведения итогов. Поэтому, если должник никак не вспомнит о своем долге, то можно деликатно напомнить именно в этот день.

Зато понедельник и пятницу наши предки считали неблагоприятными для этого процесса. Мол, тогда возникает высокий риск навлечь на себя материальные трудности. Однако важно помнить, что каждый должен самостоятельно для себя решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет.

Когда можно забирать долг / Фото Freepik

Когда нельзя отдавать деньги из дома

Наши предки не занимали деньги взаймы утром, чтобы не отдать свою удачу кому-то другому. Начало дня считалось временем, в которое можно было достаточно легко навлечь на себя финансовые потери. Именно поэтому предки вежливо отказывали всем, кто просил материальной поддержки в понедельник.

В то же время не рекомендуется отдавать собственные средства вечером, после захода солнца. Считалось, что в это время ослабляется денежная энергия в доме, а потому возникает высокий риск не вернуть себе деньги позже.