Кто может печь просфоры: священник дал точный ответ
- Выпеканием просфор могут заниматься только набожные люди, часто это священники и их жены, или просфорницы.
- Лапти следует хранить возле икон и употреблять со святой водой натощак.
Просфоры – литургические хлеба, которые используются во время богослужений для совершения Таинства Евхаристии. В то же время выпекание этой святыни считается священным процессом, которым могут заниматься далеко не все.
LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины, рассказывает о том, кто может печь просфоры.
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Кто может печь просфоры
Согласно церковным канонам, выпеканием просфор могут заниматься только набожные люди. Нередко в храмах это ответственное дело берут на себя священники и их жены. По словам Алексея Филюка, в некоторых церквях работают просфорницы – женщины, которые занимаются выпеканием просфор для Евхаристии.
Также этим могут заниматься неженатые люди или те, кто находится в пожилом возрасте. Дело в том, что именно такие верующие имеют больше времени для духовных размышлений и общения с Богом. Как заверил священник Алексей Филюк, выпекать просфоры стоит со светлыми мыслями и молитвой.
Кто может печь просфоры: смотрите видео онлайн
Что делать, если просфора зацвела
После службы верующим стоит забрать просфору с собой и хранить ее дома, возле икон. Потреблять святыню разрешается только со святой водой и натощак. Игумен Православной церкви Украины Савватий Собко отметил, что следует относиться к крошкам просфоры с уважением и не разбрасывать их.
По его словам, святыню следует разрезать на маленькие кусочки и положить в полотняный мешочек, чтобы та дольше хранилась и не испортилась. Впрочем, если просфора зацвела, то ее стоит выбросить в реку.