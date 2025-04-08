LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины, рассказывает о том, кто может печь просфоры.

Интересно В какой день верующие постятся за детей: можно ли это делать

Кто может печь просфоры

Согласно церковным канонам, выпеканием просфор могут заниматься только набожные люди. Нередко в храмах это ответственное дело берут на себя священники и их жены. По словам Алексея Филюка, в некоторых церквях работают просфорницы – женщины, которые занимаются выпеканием просфор для Евхаристии.

Также этим могут заниматься неженатые люди или те, кто находится в пожилом возрасте. Дело в том, что именно такие верующие имеют больше времени для духовных размышлений и общения с Богом. Как заверил священник Алексей Филюк, выпекать просфоры стоит со светлыми мыслями и молитвой.

Кто может печь просфоры: смотрите видео онлайн

Что делать, если просфора зацвела

После службы верующим стоит забрать просфору с собой и хранить ее дома, возле икон. Потреблять святыню разрешается только со святой водой и натощак. Игумен Православной церкви Украины Савватий Собко отметил, что следует относиться к крошкам просфоры с уважением и не разбрасывать их.

По его словам, святыню следует разрезать на маленькие кусочки и положить в полотняный мешочек, чтобы та дольше хранилась и не испортилась. Впрочем, если просфора зацвела, то ее стоит выбросить в реку.