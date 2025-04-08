LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України, розповідає про те, хто може пекти проскури.

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Хто може пекти проскури

Згідно з церковними канонами, випіканням проскур можуть займатися лише побожні люди. Нерідко в храмах цю відповідальну справу беруть на себе священники та їхні дружини. За словами Олексія Філюка, у деяких церквах працюють проскурниці – жінки, які займаються випіканням проскур для Євхаристії.

Також цим можуть займатися неодружені люди або ті, хто перебуває у літньому віці. Річ у тім, що саме такі віряни мають більше часу для духовних роздумів та спілкування з Богом. Як запевнив священник Олексій Філюк, випікати проскури варто зі світлими думками та молитвою.

Хто може пекти проскури: дивіться відео онлайн

Що робити, якщо проскура зацвіла

Після служби вірянам варто забрати проскуру з собою та зберігати її вдома, біля ікон. Споживати святиню дозволяється лише зі святою водою та натщесерце. Ігумен Православної церкви України Саватій Собко зазначив, що слід ставитися до крихт проскури з повагою та не розкидати їх.

За його словами, святиню слід розрізати на маленькі шматочки та покласти в полотняний мішечок, щоб та довше зберігалася та не зіпсувалася. Втім, якщо проскура зацвіла, то її варто викинути в річку.