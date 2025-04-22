Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Що відомо про російських митрополитів, які отримали підозру

Правоохоронці зібрали доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які сприяли поширенню кремлівського впливу на тимчасово окупованих територіях України.

Впродовж 2022 – 2024 років фігуранти справи входили до складу підконтрольного Кремлю "священного синоду" РПЦ.

Кому з високопосадовців РПЦ оголосили підозру:

Олександру Снігуру (Артемію) – митрополиту Хабаровському та Приамурському;

Михайлу Кондратьєву (Мефодію) – єпископу Кам’янському та Камишилівському;

Віталію Єрмакову (Амвросію) – митрополиту Тверському та Кашинському;

Леоніду Горбачову – патріаршого екзарха Африки;

Андрію Малаханову – архієпископу Петропавлівському та Камчатському;

Петру Мансурову (Петру) – єпископу Калачинському та Муромцевському;

7. Миколі Церпицькому (Леву) – митрополиту Новгородському та Староросійському;

Юрію Єпіфанову (Арсенію) – митрополиту Липецькому та Задонському;

Михайлу Наконечному (Кирилу) – митрополиту Казанському та Татарстанському;

Олексію Кривенку (Миколі) – єпископу Північнобайкальському та Сосново-Озерському;

Валерію Голубєву (Іллі) – архієпископу Анадирському та Чукотському;

Яну Кайгородцеву (Іларіону) – єпископу Кінешемському та Палехському;

Іллі Пєрову (Тарасію) – єпископу Північноморському та Умбському;

Олександру Таранову (Аркадію) – архієпископу Ровеньківському та Свердловському.

Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованих територіях України.

Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів,

– повідомили в СБУ.

В Офісі генпрокурора додали, що вони нав’язували вірянам кремлівські наративи, виправдовували злочини окупантів та благословляли війну Росії проти України.

Усім 14 фігурантів заочно повідомлено про підозру за пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, що на Київщині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який "приватизував" церкву. Загальна вартість майна громади, яким заволодів священник, становить понад 7 мільйонів гривень.