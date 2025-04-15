Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Що відомо про обшуки в органі УПЦ

15 квітня до митрополита Антонія Паканича прийшли з обшуками. Перевірку проводять через те, що Київська Митрополія, справами якої він керує, належить до Української православної церкви Московського патріархату та, ймовірно, просуває та захищає інтереси Кремля.

За інформацією від наших джерел, СБУ готує нові підозри. Деталі стануть відомі згодом.

У Київській Митрополії УПЦ МП провели обшуки / Фото, надані 24 Каналу

Антоній Паканич замінив Павла Лебедя ("Пашу Мерседеса")

Ще у 2023 році, коли розпочали справу Павла Лебедя (він же "Паша Мерседес"), релігієзнавець, та пресофіцер 112 бригади ТрО Андрій Ковальов говорив, що покарання мають отримати всі представники УПЦ МП, які грають на боці Росії. Серед діячів, які є лобістами Кремля він називав й Івана Паканича (митрополіта Антонія). Після арешту Лебедя Паканич став координатором масових заворушень у центрі Києва. Проти митрополіта навіть запроваджено та введено в дію санкції РНБО.