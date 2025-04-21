24 Канал зібрав деталі щодо того, як в Аргентині переживають смерть Франциска. В Україні теж висловилися щодо смерті Папи. Церковні діячі та посадовці знали Його Святість особисто.

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Аргентина в жалобі за Папою Римським

Кореспонденти BBC в Латинській Америці повідомляють, що столичний собор у Буенос-Айресі був повен людей. Багато хто стояв на колінах протягом усієї меси.

Папа Франциск служив архієпископом Буенос-Айреса з 1998 року до обрання Папою Римським у 2013 році, і в цьому соборі він поклонявся та служив багато мес. Архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Гарсія Куерва сказав присутнім, що найкраще, що вони могли б віддати належне Папі, це "зібратися разом і припинити весь час конфронтувати одне з одним",

– пишуть журналісти.

Архієпископ Буенос-Айреса наголосив: слід усвідомити, що Церква має бути місцем для всіх, що не можна нікого дискримінувати чи залишати поза увагою. А тому "всі маємо бути трохи більше схожими на Франциска".

Під час траурної меси будівля собору була прикрашена фотографією понтифіка, букетами білих квітів і синьо-білим прапором Аргентини.

Меса за Папою Франциском в Аргентині: дивіться відео

"Він наполягав на будівництві мостів, він наполягав на тому, щоб ми жили у всесвітньому братерстві. Папа був нашим батьком, батьком бідних, батьком милосердя. Найкраща данина, яку ми, аргентинці, можемо віддати Франциску – це об'єднатися", – сказав Хорхе Гарсія Куерва.

Він нагадав прізвисько Франциска – "Папа нетрів". Очільник католицької церкви приділяв багато уваги нужденним і працював у бідних районах.

Цікаво, що президент Аргентини Хав'єр Мілей конфліктував з понтифіком, але у 2024 році знайшов із ним спільну мову.

В Аргентині оголосили семиденну жалобу. Люди кажуть, що сподівалися на покращення стану Франциска, хоча, звісно, знали про його хворобу.

Дехто шкодує, що Папа не приїздив до Аргентини, коли обійняв пост очільника церкви. Мілей запрошував його на батьківщину.