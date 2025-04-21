24 Канал собрал детали относительно того, как в Аргентине переживают смерть Франциска. В Украине тоже высказались по поводу смерти Папы. Церковные деятели и чиновники знали Его Святейшество лично.

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Аргентина в трауре по Папе Римскому

Корреспонденты BBC в Латинской Америке сообщают, что столичный собор в Буэнос-Айресе был полон людей. Многие стояли на коленях на протяжении всей мессы.

Папа Франциск служил архиепископом Буэнос-Айреса с 1998 года до избрания Папой Римским в 2013 году, и в этом соборе он поклонялся и служил много мес. Архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Гарсия Куэрва сказал присутствующим, что лучшее, что они могли бы отдать должное Папе, это "собраться вместе и прекратить все время конфронтировать друг с другом",

– пишут журналисты.

Архиепископ Буэнос-Айреса подчеркнул: следует осознать, что Церковь должна быть местом для всех, что нельзя никого дискриминировать или оставлять без внимания. А потому "все должны быть немного больше похожими на Франциска".

Во время траурной мессы здание собора было украшено фотографией понтифика, букетами белых цветов и сине-белым флагом Аргентины.

Месса по Папе Франциску в Аргентине: смотрите видео

"Он настаивал на строительстве мостов, он настаивал на том, чтобы мы жили во всемирном братстве. Папа был нашим отцом, отцом бедных, отцом милосердия. Лучшая дань, которую мы, аргентинцы, можем отдать Франциску – это объединиться", – сказал Хорхе Гарсия Куэрва.

Он напомнил прозвище Франциска – "Папа трущоб". Глава католической церкви уделял много внимания нуждающимся и работал в бедных районах.

Интересно, что президент Аргентины Хавьер Милей конфликтовал с понтификом, но в 2024 году нашел с ним общий язык.

В Аргентине объявили семидневный траур. Люди говорят, что надеялись на улучшение состояния Франциска, хотя, конечно, знали о его болезни.

Некоторые жалеют, что Папа не приезжал в Аргентину, когда занял пост главы церкви. Милей приглашал его на родину.