Можно ли в пост крестить ребенка: когда разрешается это делать

Крещение ребенка – это важное событие в жизни каждой семьи верующих. Родители заранее выбирают храм, крестных родителей, дату и готовятся к этому духовному обряду.

Однако период крещения иногда приходится на пост, поэтому у многих возникает вопрос, можно ли совершать этот обряд в такое время. Об этом подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова настоятеля Свято-Вознесенского храма села Плоское Полтавской епархии ПЦУ Дмитрия Педины.

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Можно ли крестить ребенка в пост

Православная церковь Украины не запрещает крещение детей в пост. Это Святое Таинство имеет глубокое значение и не зависит от определенных периодов года. Главной целью крещения является начало новой духовной жизни. Кроме этого, этот процесс означает признание своей веры в Иисуса Христа, поэтому не стоит привязывать его к определенным датам, в частности посту.

Священник Православной церкви Украины Дмитрий Педина уже также высказался по этому вопросу. По его словам, верующие могут крестить ребенка, когда захотят. Христианам не запрещено этого делать в пост. Впрочем, празднование после крещения малыша должно быть скромным, без громких застолий.

Ребенка можно крестить в пост, как и в любое другое время года. Крестят тогда, когда родители готовы поставить своего малыша на служение Богу. И к этому стоит отнестись ответственно, ведь взрослые делают выбор вместо маленького ребенка,

– отметил настоятель Свято-Вознесенского храма села Плоское Полтавской епархии ПЦУ Дмитрий Педина.

Можно ли крестить ребенка в пост / Фото Pexels

Можно ли жениться во время поста

В период поста верующие укрепляют связь с Богом, поскольку придерживаются всех его правил. Предки считали, что духовное очищение касается не только ограничений в еде, но и греховных поступков. Поэтому пост – хорошее время, чтобы посвятить себя молитве и покаяться. Во время поста не рекомендуется отправляться в дальние поездки, поскольку можно навлечь беды, лениться и бездельничать, потому что тогда будущие планы не реализуются. Ни в коем случае не стоит устраивать громкие гуляния и вечеринки, в частности свадьбы, вместо этого следует посвятить время молитве и общению с Богом.

Однако не все люди придерживаются таких обычаев, поэтому выбирают для себя любую дату для празднования. Законодательство Украины не запрещает людям жениться во время поста, поэтому каждый самостоятельно решает, проводить ли брачную церемонию в этот период, или нет.