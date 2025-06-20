Завтра – День летнего солнцестояния: что категорически нельзя делать

Во время которого нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать, завидовать.

Завтра, 21 июня, мир будет отмечать День летнего солнцестояния. Этот праздник имеет мощную энергетику, поэтому стоит соблюдать все запреты, которые с ним связаны.