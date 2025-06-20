20 июня, 20:00
Завтра – День летнего солнцестояния: что категорически нельзя делать
Основні тези
- 21 июня отмечают День летнего солнцестояния.
Во время которого нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать, завидовать.
Завтра, 21 июня, мир будет отмечать День летнего солнцестояния. Этот праздник имеет мощную энергетику, поэтому стоит соблюдать все запреты, которые с ним связаны.
После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. О запретах 21 июня – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать и завидовать.
- Не следует ссориться и спорить с родными и близкими.
- Не рекомендуется думать о плохом и вспоминать старые обиды.
- Не стоит носить темную или грязную одежду.
- Нельзя поднимать какие-либо предметы с земли.
- Не следует топтать траву, рвать цветы без надобности, мусорить или ломать ветки.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать.
- Не стоит занимать или отдавать что-то из дома, в частности деньги или продукты.
- Нельзя планировать будущее.
Народные приметы на День летнего солнцестояния
- Если ночью хорошо видно звезды, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если утром заметите росу на траве, то летом редко будет идти дождь.
- Если положить монетку возле двери, то этот год принесет вам много денег.
- Если на улице безветренно, то в июне будет жарко.
- Если на улице облачно, то ожидайте непогоды.
- Если сегодня жарко, то такая погода будет все лето.
- Если услышите стрекотание кузнечиков, то вскоре пойдет дождь.
- Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца, то в течение года вы не будете болеть.