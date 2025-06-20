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20 июня, 20:00
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Завтра – День летнего солнцестояния: что категорически нельзя делать

Влада Пономарева
Основні тези
  • 21 июня отмечают День летнего солнцестояния.

  • Во время которого нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать, завидовать.

     

Завтра, 21 июня, мир будет отмечать День летнего солнцестояния. Этот праздник имеет мощную энергетику, поэтому стоит соблюдать все запреты, которые с ним связаны.

После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. О запретах 21 июня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

  • Нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать и завидовать.
  • Не следует ссориться и спорить с родными и близкими.
  • Не рекомендуется думать о плохом и вспоминать старые обиды.
  • Не стоит носить темную или грязную одежду.
  • Нельзя поднимать какие-либо предметы с земли.
  • Не следует топтать траву, рвать цветы без надобности, мусорить или ломать ветки.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать.
  • Не стоит занимать или отдавать что-то из дома, в частности деньги или продукты.
  • Нельзя планировать будущее.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на День летнего солнцестояния

  • Если ночью хорошо видно звезды, то в этом году будет щедрый урожай.
  • Если утром заметите росу на траве, то летом редко будет идти дождь.
  • Если положить монетку возле двери, то этот год принесет вам много денег.
  • Если на улице безветренно, то в июне будет жарко.
  • Если на улице облачно, то ожидайте непогоды.
  • Если сегодня жарко, то такая погода будет все лето.
  • Если услышите стрекотание кузнечиков, то вскоре пойдет дождь.
  • Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца, то в течение года вы не будете болеть.